Холли Шеклтон назначена главредом Vogue International

Руководство издательского холдинга Conde Nast объявило об очередных кадровых перестановках.

Холли Шеклтон, которая в течение последних 14 лет возглавляла редакцию журнала i-D Magazine, назначена главным редактором Vogue International. Она присоединиться к международной команде в конце апреля. Здесь Шеклтон заменит на посту Джустин Беллавита и будет работать под руководством президента отделения Вольфганга Блау.