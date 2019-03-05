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Артем Кузелев

Холли Шеклтон назначена главредом Vogue International

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  • 05 Марта 201918:16
Сюжеты: Vogue

Руководство издательского холдинга Conde Nast объявило об очередных кадровых перестановках.

Холли Шеклтон, которая в течение последних 14 лет возглавляла редакцию журнала i-D Magazine, назначена главным редактором Vogue International. Она присоединиться к международной команде в конце апреля. Здесь Шеклтон заменит на посту Джустин Беллавита и будет работать под руководством президента отделения Вольфганга Блау.

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