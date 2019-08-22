Холзи стала лицом новой рекламной кампании DKNY

Осенью 2019г. бренду DKNY и его инновационному и свободному от всех предрассудков подходу к стилю исполняется 30 лет. Такой подход произвел настоящую революцию в момент появления на свет и сохраняет мощный потенциал три десятилетия спустя. Однако вместо того, чтобы оглядываться назад, рекламная кампания бренда для нового сезона посвящена моменту «здесь и сейчас», воплощенному в эффектных графических портретах коренной жительницы Нью-Йорка Холзи (HALSEY), созданных фотографом Эми Труст (AMY TROOST) и стилистом Карлосом Назарио (CARLOS NAZARIO).

Давно уже исполнив свою миссию по созданию прогрессивного, но при этом практичного базового гардероба для поклонниц DKNY и их многогранной жизни, в рамках рекламной кампании сезона осень-зима 2019г. бренд решил выпустить серию истинно нью-йоркских историй, рассказанных яркой представительницей мира культуры.

Холзи сделала себя сама и уверена в собственных силах. На каждом снимке от нее исходит спокойная уверенность, дерзкий стиль и чистый талант. Она олицетворяет креативность и творчество, которые движут молодежью в этом городе, где и сегодня можно осуществить любую, даже самую невероятную мечту.

В рекламной кампании Холзи предстает перед нами в самых трендовых изделиях из осенне-зимней коллекции DKNY 2019г., включая костюмы в клетку, необработанный деним и изделия спортивного стиля с леопардовым принтом.