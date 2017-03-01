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Евгений Романов

Хотите быть в курсе тенденций немецких обувных брендов?

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  • 01 Марта 201717:30

Совсем скоро с 14 по 17 марта в Москве на Международной выставке обуви, аксессуаров Мосшуз компании  из 27 стран представят вниманию специалистов  коллекции обуви 2017-2018 для взрослых и детей.  Производители обуви из Германии готовятся к московской выставке.

Josef Seibel – компания с семейными традициями с 1886 года, является одним из ведущих производителей мужской и женской обуви в Европе. Компания Rieker была создана в 1874 году и сейчас считается одним из ведущих производителей в мире обуви для женщин, мужчин и детей. Romika – успешным немецкий бренд, отличается современным дизайном.

Стильная комфортная обувь торговой марки Remonte продается по доступным ценам, ее выпускает компания со 100-летней историей.  Компания MARC Shoes, которая на протяжении многих лет применяет ноу-хау в производстве мужской и женской обуви. Bugatti –  бренд, который имеет своих почитателей в России. Sioux – производитель мягкой комфортной обуви, в том числе мокасин. Будет и спортивная обувь торговой марки Brütting & Co. Компания BNS, специализирующаяся на разработке и выпуске стелек и других аксессуаров для обуви, представит новую продукцию собственного производства.

Немецкая обувь популярна у российских покупателей уже многие годы. Эта обувь считается надежной, удобной и практичной. Немецкие производители не останавливаются на достигнутом этапе  и предлагают клиентам новые и новые модели. Интересно, что ждет российских модников в следующем году?
 

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