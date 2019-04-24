HOUSE OF LEO от Леонида Алексеева

23 апреля в лофт-пространстве «Надежда» на территории московской Трехгорной мануфактуры состоялся показ обновленного бренда дизайнера Леонида Алексеева – HOUSE OF LEO. Атмосферное модное шоу в одном из «мест силы» столицы посетили Михаил Друян, Влад Лисовец, Александр Рогов, Виталий Козак, Константин Андрикопулос, Рената Харькова, Наташа Сыч, Иван Васильев и многие другие.

HOUSE OF LEO это когда ты залезаешь в папин шкаф в подростковом возрасте. Про то, как взрослые вещи трансформируются в современный уличный стиль. Свободные формы напоминают то, что когда-то было приличной мужской одеждой, винтажным спортом и униформой.

Коллекция HOUSE OF LEO 2019 основана на трех находках: униформа флота, тренч и старый пиджак. Трансформация этих предметов выполнена в современных и традиционных тканях, холсте и искусственной коже.

В рамках мероприятия прошла дегустация инновационного продукта IdrinQ, витаминизированного напитка с R(+)-альфа-липоевой кислотой и L-аргинином, помогающим получать энергию на клеточном уровне без кофеина и таурина.

Коллекцию представили модели одного из лидеров российской индустрии моды – агентства NIK Model Management.

Официальный фотограф – Виктор Бойко.