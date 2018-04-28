Художник Павел Пепперштейн для Louis Vuitton

Парижский дом моды выпустил очередную книгу о путешествиях, иллюстрации для которой создал российский художник.

На этот раз дом Louis Vuitton приглашает нас в Прагу: коллекция книг Travel Book пополнилась путеводителем о чешской столице. Нежные и очень красивые иллюстрации для издания создал российский художник Павел Пепперштейн, который использовал в работе акварельную технику и коллажирование. До 3 июня книгу можно увидеть в Москве на выставке «Пражские сказки», которая разместилась в Мультимедиа Арт Музее.