Художник по костюмам Большого Московского цирка Надежда Русс рассказала об «ЭпиЦентре мира»

В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского 19 мая состоится премьера новой программы, которая получила название «ЭпиЦЕНТР мира». Программа будет демонстрироваться до конца года, с небольшим перерывом в сентябре – на время проведения ежегодного Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол».

Шоу будет посвящёно предстоящему Чемпионату миру по Футболу, который пройдёт в России.

Блистательная команда Большого Московского цирка нашла множество инструментов, чтобы связать, казалось бы, две совершенно разных, но любимых миллионами, сферы - Цирк и Футбол!

Вот уже много лет в каждом шоу Большого Московского цирка блистают многогранные костюмы художника Надежды Русс, которые по праву можно назвать самостоятельным произведением искусства. В каждой программе цирка костюмы являются органичной и гармоничной частью действия, усиливающий эмоциональный эффект от грандиозного действия!

В преддверии предстоящей премьеры Надежда Русс рассказала о визуализации большого, очень красивого и интересного проекта:

«ЭпиЦЕНТР мира» - путешествие 8 футбольных фанатов по разным странам. Было сделано около 200 костюмов, все выполнены вручную, эксклюзивные экземпляры. В костюмах подчёркнут колорит каждого государства.

Например, будет очень яркая, искромётная Бразилия - перья, камни, стразы, блеск! Номер Франция начинается с выхода Мимов, а продолжается зажигательным канканом. Вдохновленные посещением шоу «Мулен Руж» в Париже Ольга Полторак и Евгений Шевцов, хотели передать атмосферу блеска и сияния – на каждый костюм ушло около 10 тысяч камней.

В номере Гавайи участвуют наши примы – воздушные гимнастки Елена Петрикова и Елена Бараненко. Хочется отметить, что в этом номере задействован эксклюзивный реквизит, аналогов которому нет.

В номере Япония (вольтиж) используются пластик и другие нестандартные материалы, специально для него были сделаны 1000 журавликов. Хочется надеяться, что зрители на этом номере загадают желания, отправят журавликов мечты в жизнь! На оформление аттракциона «Клетка» нас вдохновила музыка из «Шерлока-Холмса». Номер будет представлять Англию и двух харизматичных джентльменов –мистера Эдгарда и мистера Аскольда Запашных! Про каждый из номеров можно снять маленькую серию, так как это отдельная, захватывающая и разнообразная история!»

Делимся первыми кадрами цирковой феерии и, с нетерпением, ждём премьеры «ЭпиЦентра мира» на манеже Большого Московского цирка!

Корреспондент: Юлия Бурулёва

Фотограф: Вера Парамонова