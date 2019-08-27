Художник Стерлинг Руби представил вторую коллекцию одежды

Приятель и партнер Рафа Симонса основал собственный бренд и представил недавно вторую его коллекцию.

На днях стартовали продажи второй коллекции молодого модного бренда S.R. STUDIO. LA. CA. Марка основана недавно американским художником Стерлингом Руби, которого все знают по бесчисленным коллаборациям с Рафом Симонсом. В новом дропе можно найти мужские и женские вещи с эффектом разбрызганной краски, который можно часто видеть на художественных работах Руби. Удлиненные парки и куртки, кимоно и свитшоты, рубашки и брюки, футболки и платья – модельный ряд приятно удивляет разнообразием. Купить одежду можно на официальном сайте бренда.