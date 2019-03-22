Художник Стерлинг Руби запускает собственную марку

Приятель и постоянный соавтор Рафа Симонса анонсировал дебютную коллекция собственного бренда.

На официальной страничке в Instagram современный художник и дизайнер Стерлинг Руби объявил, что запускает собственную марку. Дебютная коллекция будет презентована в июне этого года на ярмарке Pitti Uomo. Бренд получил название S.R. STUDIO. LA. CA. И будет выпускать женскую и мужскую одежду, а также аксессуары.