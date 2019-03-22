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Артем Кузелев

Художник Стерлинг Руби запускает собственную марку

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  • 22 Марта 201911:10

Приятель и постоянный соавтор Рафа Симонса анонсировал дебютную коллекция собственного бренда.

На официальной страничке в Instagram современный художник и дизайнер Стерлинг Руби объявил, что запускает собственную марку. Дебютная коллекция будет презентована в июне этого года на ярмарке Pitti Uomo. Бренд получил название S.R. STUDIO. LA. CA. И будет выпускать женскую и мужскую одежду, а также аксессуары.

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