HUNKEMÖLLER открывает первый магазин в Китае

Голландский бренд нижнего белья, ставший брендом №1 в Европе, объявляет о выходе на китайский рынок и открывает первый магазин в Шанхае.

После головокружительного успеха Hunkemöller в Европе и России топ-менеджмент компании, руководствуясь долгосрочными планами экспансии на новые рынки, принимает решение о выходе на китайский рынок. В течение ближайших пяти лет – вплоть до 2023 года – компания планирует инвестировать в открытие не менее 46 магазинов в дополнение к тому, что 15 июня 2019 года открывается в Шанхае. Следует напомнить, что на данный момент европейская сеть Hunkemöller насчитывает более 930 магазинов, включая недавно открывшиеся магазины в России и 400-ый магазин в Германии.

По словам генерального директора Филипа Маунтфорда, «появление бренда в Китае – это закономерное и логичное решение для ведущего европейского бренда нижнего белья, который считает необходимым завоевать страну с самой быстрорастущей экономикой и потребителями, демонстрирующими высочайший спрос на новые мировые бренды».

Ключевым отличием первого китайского монобренда Hunkemöller станут выдающиеся и не имеющие аналогов технологические и цифровые решения, адаптированные специально для китайского рынка и помноженные на узнаваемую глобальную концепцию бренда. Как и другие европейский магазины Hunkemöller, флагманский магазин в Шанхае, площадь которого составит 230 квадратных метров, будет разделён на секции с «классическими» коллекциями Private, Noir, HKMX и другие.

До конца 2019 года Hunkemöller откроет в Китае еще 4 магазина.