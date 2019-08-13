16 августа 2019 года голландский бренд нижнего белья, домашней одежды и купальников Hunkemöller открывает седьмой магазин в России – в ТРЦ Columbus.

В новом магазине будет представлено все многообразие линеек: от базовых моделей на каждый день до провокационно-чувственных, а также лимитированные коллаборации с дизайнерами–амбассадорами, такими как Даутцен Крез, и ультрасексуальные комплекты Private с эротическими аксессуарами для самых горячих ночей.

Своей героиней и ролевой моделью Hunkemöller видит уверенных в собственной привлекательности девушек, живущих строго по своим правилам - вне зависимости от возраста, цвета кожи и телосложения. Неслучайно во время разработки каждой новой серии белья дизайнеры бренда во главе с новым креативным директором Эндрю Лэйном «исследуют» различные аспекты женской сексуальности. Так, линейка «Always Sexy» сочетает в себе абсолютный комфорт с сексуальными деталями-изюминками, а «Noir» изобилует условно готическими элементами из черного кружева и шелка.

В новом магазине будет представлена и коллекция белья с расширенной размерной сеткой «для всех», в которую вошли бюстгальтеры с чашками размера G и трусики XXL, которые подчеркнут достоинства каждой без исключения девушки.

Помимо высококачественного нижнего белья из нескольких линеек новый магазин Hunkemöller представит свадебную линейку, одежду для сна, а также аксессуары.

Откройте для себя мир чарующей сексуальности и комфорта!