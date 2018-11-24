Культовый голландский бренд нижнего белья Hunkemoller выходит на российский рынок, открывая сразу несколько монобрендовых магазинов в крупнейших торговых центрах Москвы.

Тысячи активных, современных и привлекательных жительниц мегаполиса дождались своего часа: голландский бренд Hunkemoller представит в Москве коллекцию, созданную специально для них, во всем многообразии линеек и сюжетов: от базовой и спортивной до ультрасексуальной серии «для взрослых» и лимитированных коллабораций с дизайнерами-амбассадорами бренда.

Москва становится очередным фэшн-мегаполисом, завоеванным Hunkemoller. Проникнутая свободолюбивым духом Голландии, марка давно заслужила славу самой быстрорастущей на рынке нижнего белья, с каждым годом завоевывая все большее количество девушек и женщин в разных точках планеты и постоянно расширяя сеть из уже 900 монобрендовых магазинов в 25 странах мира.