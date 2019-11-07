Хуссейн Чалаян станет преподавателем

Турецкий дизайнер будет преподавать в Берлинском университете прикладных наук.

Хуссейн Чалаян, которого мы часто отмечаем за технологичный подход к моде, стал одним из преподавателей Берлинского университета прикладных наук. Договор пока что заключен на один семестр, и лекции дизайнера по основам дизайна и процесса начнутся уже 11 ноября. В интервью изданию WWD Чалаян сказал: «Многое зависит от того, какие кафедры заинтересованы в сотрудничестве. Это не то, что можно предугадать. Но меня особенно интересует все, что связано с искусственным интеллектом, все, что связано с виртуальной реальностью, и все, что связано с инновациями, которые могут улучшить моду».