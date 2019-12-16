ХV Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2019

Яркими участниками ХV Всероссийского конкурса деловых женщин «УСПЕХ»2019 явились члены «АССОЦИАЦИИ МОДЕЛЬЕРОВ РОССИИ», коллекции которых были представлены МОДЕЛЬНОЙ СТУДИЕЙ «PERSONNALITE» Cеченовского Университета.

ВАЛЕНТИНА МЕЛЬНИКОВА

Художник – модельер. Президент «Ассоциации Модельеров России». Председатель секции модельеров «Ассоциации русских художников в Париже». Автор проекта «Дни российской моды в Европе». С 1996 года провела 31 фестиваль в столицах Европы: в Париже –17, в Вене, Берлине, Баден – Бадене, Антверпене, Брюсселе, Гамбурге, Дрездене, Копенгагене, Люксембурге, Мадриде, Праге, Риме, Страсбурге, Трире. Организатор участия российских модельеров в Париже на Гала-Балу у Пьера Кардена в 2006 и 2007 годах и на Неделе Высокой Моды в Мадриде «Сибелес-2011г» в рамках «Года Россия-Испания». В Риме в 2011г. представляли российскую моду в «Год Россия-Италия». С 2011 года участвовала на Неделе Высокой Моды в Москве « Estet Fashion Week» 15 раз.

Внесена в книгу «Россия. Рекорды и достижения 2008г» и 2010г.

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Представила коллекцию «Торжество».

e-mail: v.melnikova@list.ru тел. 8 909 990 2254

Музыкальное сопровождение элегантный скрипичный дуэт DUE VITA Олеся Касьянова и Ольга Захарова.

ФЕРУЗА ЯКУБОВА. УЗБЕКИСТАН. Модельер, дизайнер, основатель Дома Моды F&G. Коллекции создаются в основном из натуральных тканей, которые сотканы руками узбекских мастеров и с дополнением из тканей, привезенных из-за рубежа, для подбора удивительных сочетаний красок и вида нарядов. В Доме Моды F&G политика взглядов в создании одежды абсолютно свободна, не ограничивающая фантазии, где действует единственный принцип – принцип высокого качества исполнения задач. Представила коллекцию «Восточная сказка».

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