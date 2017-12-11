И на учебу, и на работу: четыре сногсшибательных образа для умниц

Smart Casual

Осень в самом разгаре, листья уже пожелтели, а люди переоделись в черные плащи. Не стоит думать, что это время года предназначено только для скучной темной верхней одежды, зонтов и резиновых сапог. Добавьте немного красок своему образу. Любителям стиля smart casual прекрасно подойдут укороченные яркие брюки со стрелками, рубашка любой нейтральной расцветки и длинное шерстяное пальто. Или вы можете выбрать брюки как классических темных тонов, так и светлых, например, пудровый цвет на пике моды в этом сезоне. Кроме того, вы всегда можете поиграть со своим образом, заправив сорочку в брюки, чтобы создать более строгий лук. Выпустив рубашку поверх них, вы можете скорректировать фигуру, а заправив только одну часть – придадите своему образу легкую небрежность, которая крайне популярна на сегодняшний день. Если вы предпочитаете платья или юбки, то не стоит зацикливаться на базовых цветовых гаммах. Юбка цвета фуксии с черным пиджаком и белой рубашкой прекрасно вписываются в сдержанный и яркий образ. А также не забывайте подобрать обувь, которая должна правильно дополнять весь образ и быть по сезону. Лакированные ботинки не только подчеркнут ваш стиль, но и спасут от осенних луж.

Classic

Образ истиной бизнес-леди состоит из строгих классических вещей. Девушки, предпочитающие стиль classic, часто собирают волосы в тугие высокие хвосты или пучки и носят очки, чтобы придать своему луку серьезности и сдержанности. Черная юбка или брюки, белая блузка и пиджак – все это давно приелось даже самым преданным фанатам классического стиля. Однако, заменив белую сорочку на серебристую или пудровую, ваш образ сразу заиграет другими красками. А если вы готовы к более серьезным экспериментам, то попробуйте разбавить внешний вид более яркими вещами. Например, юбка-карандаш терракотового цвета подчеркнет ваши бедра и добавит луку стиля и свежести. Легкий белый топ в бельевом стиле придаст игривости и разбавит излишнюю строгость. А сдержанный нейтральный серый пиджак поможет создать гармоничное сочетание цветов. Чтобы дополнить свой образ, расставьте акценты аккуратными украшениями, например, жемчужной нитью, или насыщенной помадой - в этом сезоне в моде темно-красные и сдержанные вишневые оттенки. Блистайте и чувствуйте себя уверенной в любой ситуации, а строгость никогда не помешает!

Casual

Сегодня стиль casual – один из самых любимых среди модниц. Он подразумевает непринужденность и комфорт. Также не забывайте о многослойности. Надев однотонное платье-рубашку ниже колен, белые кроссовки и рокерскую кожаную куртку, вы сможете отправиться на пары или на работу (если дресс-код позволяет, или, например, в пятницу), а уже вечером посетить в этом же наряде любой бар. Можно также поэкспериментировать с джинсами модели «boyfriend», классической рубашкой и одетым поверх нее свитером крупной вязки. Стоит взять на заметку, что важно не переборщить с украшениями, так как основным casual-правилом является простота. Уделяйте внимание деталям и аксессуарам. Разбавив свой лук кожаным ремнем с узором любого цвета, вы как нельзя лучше подчеркнете особенность образа. Не бойтесь быть оригинальными и сочетать одежду разных стилей.

И, конечно же, всеми любимый ГРАНЖ

Для девушек, которые готовы к неординарной одежде и не боятся выглядеть экстравагантно, но стильно, идеально подойдет стиль grunge. Он отражает небрежность, антигламур, антилоск и самое главное – отношение к одежде как к чему-то не слишком серьёзному. Клетчатые рубашки, рваные джинсы, футболки и топы, одежда oversize, а также многослойность – все это основные элементы стиля гранж. Примерьте на себя свитер «с папиного плеча», юбку чуть выше щиколотки из летящего фатина, ботинки на толстой подошве с заклепками, и вы моментально проникнитесь гранж культурой. В холодное время года этот лук можно дополнить курткой с нашивками в стиле military, крайне модными уже не первый сезон. К такому образу как нельзя лучше подойдет прическа из двух пучков и яркая помада, например, фиолетовая или малиновая. На встречу с клиентом или деканом в такой одежде, конечно, не пойдешь, но поразить своей оригинальностью коллег или одногруппников вполне можно.