И снова Серена Уильямс, Вирджил Абло и Nike!

Коллаборация, которая обещает войти в историю моды, представила новый комплект спортивной формы для Открытого чемпионата по теннису.

С 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке пройдут соревнования Открытого чемпионата США по теннису U.S. Open. Одной из спортсменок, поборющихся за главный приз, станет Серена Уильямс. Теннисистка выйдет на корт в спортивной форме Nike, специально для нее разработанной Вирджилом Абло. Для Серены дизайнер создал черное спортивное платье с одним рукавом и юбкой из тюля. Как призналась Уильямс, в этой одежде она почувствовала себя одновременно сильной и женственной.

Также в комплект входит спортивная куртка и кроссовки Nike Court Flare. Желающие приобрести форму смогут сделать это в конце августа, но только в некоторых магазинах Nike на территории США.