Poblenou осень-зима 2017-18

Женская коллекция Poblenou Осень - Зима 17/18 – это широкий выбор моделей для тех, кто находится в постоянном движении. Сочетание урбанистического дизайна, смелых цветовых сочетаний, натуральных материалов и авангардных стилистических решений позволяет по-новому взглянуть на обувь, которую жительницы большого города выбирают каждый день.

Мужская коллекция Poblenou Зима 17/18 – это гармония удобства и высокого качества, воплощенная смелых образах. Цветовая палитра коллекции со множеством контрастных элементов ярких оттенков призвана разрушить привычную монотонность осенне- зимнего периода.

Актуальный дизайн объединяет в себе смелые авангардные решения и тщательно проработанные детали, сохраняя элегантность, присущую моделям бренда Poblenou.