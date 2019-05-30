Идеальные платья для отпуска: какие модели выбрать и с чем носить

На пляж

Долгожданный отпуск – время отдыха и приятных прогулок. Быть женственной и на пляже, и в ресторане помогут самые модные и актуальные модели платьев. В маркетплейсе Aizel вы найдете свой идеальный гардероб для любых случаев.

Обратите внимание на хлопковые платья. Так, модель с ажурным декором от Loewe станет вашей любимой за счет своей невероятной легкости и удачного фасона. Платья-рубашки – один из самых универсальных вариантов, носить который можно как с сандалиями и шлепанцами, так и с высоким каблуком. Выбранное платье вы наденете еще не раз. Дополните белую рубашку тканевой или вязаной сумкой, шляпой с широкими полями любого цвета и будьте неотразимы на пляже.

В ресторан

Здесь можно блистать и ловить восхищенные взгляды. А значит, платье с вышивкой от Alena Akhmadullina – то, что вам нужно. Длинная и невесомая модель подчеркивает изящество плеч и хрупкость силуэта, а невероятный фиолетовый оттенок прекрасно гармонирует с загорелой кожей. Надевая такое платье, вы можете смело отказываться от украшений. Дополните образ босоножками на каблуке или туфлями с открытым носом, возьмите лаконичный клатч или массивную однотонную сумку и не сомневайтесь: ваш лук не останется незамеченным.

На прогулку

Экскурсии и пешие прогулки по окрестностям и достопримечательностям курорта – не повод отказаться от платья. Тем более когда речь идет об удобном и дышащем сарафане в клетку виши Miu Miu. Кокетливая, нежная и максимально легкая модель сделает активный отдых приятным. В нем вы будете чувствовать себя комфортно даже в самый жаркий день. Игривый сарафан из натуральных тканей можно носить с пантолетами, сандалиями, сланцами, кедами и обувью на каблуке. Добавьте к нему солнцезащитные очки в модной оправе и сумку изо льна или компактный рюкзак. Ваш образ для прогулки готов!