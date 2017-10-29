Идеальный десерт для Хеллоуина

Рецепт с яблоками и миндалем

Яблоки и лимонный сок сделают маффинынеобыкновенно вкусными и пропитанными, а благодаря простому рецепту вы сэкономите уйму времени, которое сможете потратить на выбор праздничного костюма!

Для двенадцати порций понадобится: 150 г тыквы, сок и цедра 1 лимона, 1 кислое яблоко, 75 г тертого миндаля, 125 г сахара, 150 г муки, 120 мл молока, 100 г сахара, 80 мл растительного масла, 2 яйца, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. ванильного сахара, а также 12 бумажных формочек.

Первым делом необходимо разогреть духовку до 180°С и поместить бумажные формочки на противень. Тыкву и яблоки следует очистить от кожуры, натереть на мелкой терке и полить соком лимона.Далее нужносмешать муку, разрыхлитель, миндаль, цедру лимона и добавить к смеси натертые яблоки и тыкву.

В завершение приготовления остается лишь взбить яйца в отдельной миске вместе с сахаром, молоком,маслом и ванилью. Теперь объедините получившиеся смеси и разложите по формочкам.

Выпекать 20-25 минут до золотистой корочки и посыпать шоколадной крошкой перед подачей.

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Рецепт с апельсиновым ликером

Для следующего варианта маффинов вам понадобится: 400 г тыквы, сок половины лимона, 70 мл апельсинового ликера, 1/2 ч. л. молотой ванили, 130 г сахара, 300 г муки, 2 ч. л. кукурузного порошка, 60 г сливочного масла, 90 г молотового очищенного миндаля, 3 яйца, щепотка соли и 12 бумажных формочек.

Первым делом следует подготовить тыкву. Лучше использовать сорт Хоккайдо, он отличается тем, что кожура плода тоже съедобная, благодаря чему не придется тратить время на очистку.

Далее необходимо удалить зерна и нарезать тыкву небольшими кубиками и смешать их с лимонным соком, ликером, сахаром, ванилью и 100 мл воды.

Затем следует поместить получившуюся смесь в кастрюлю и тушить на медленном огне 5 минут и после этого дать настояться еще 2 часа.

Протерев тыкву через сито до образования однородной массы, нужно добавить к ней 80 мл воды, муку и разрыхлитель. В отдельной миске не забудьте взбить яйца с сахаром, щепоткой соли и маслом и объединить смеси.

Осталось разложить получившееся тесто по формочкам и выпекать 25 мин при 180°C до золотистой корочки.

Приятного аппетита!