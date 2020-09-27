Идеальный портрет модели: самые распространенные ошибки при обработке фотографии от Яны Левенцевой

Фотография – это неотъемлемая часть жизни любой модели или просто красивой девушки в современном мире. Однако иногда даже профессионалы могут совершать ошибки при обработке и ретуши фотографий, не говоря уже про новичков. Яна Левенцева, топ travel-блогер России, арт-фотограф, бизнесвумен, визажист и автор многочисленных инфопродуктов, расскажет о главных ошибках при обработке портретов и даст совет каждому желающему научиться фотографироваться и пользоваться ретушью.

«Научиться работать с цветокоррекцией, вытягивать свет, миксовать фильтры, накладывать слои — как показывает моя практика, для большинства не самая большая проблема. Сложность в ретуши! Поэтому сейчас я бы хотела дать совет каждому – чего стоит избегать при обработке портретных фотографий, даже если вы не профессиональный фотограф, а обычный любитель» - говорит Яна.

Топ-5 ошибок при ретушировании портретов

- Неправильная работа с кожей

Многие люди слишком сильно детализируют кожу. Из-за этого получается эффект пластмассовой текстуры, пленки, и наслоенных «обоев», когда «удачные» участки кожи копируют и вставляют вместо «неудачных». Вследствие этого фотография выглядит очень неестественно и точно не сможет создать положительное впечатление у зрителей.

- Чрезмерное отбеливание

В хороших фотошопах или мобильных редакторах есть функция отбеливания белков глаз, зубов, да и вообще чего душа пожелает. Однако многие, как только узнают об этом, слишком сильно стараются в попытках сделать голливудскую звезду с блистательной улыбкой. Но из-за этого чрезмерного отбеливания получается скорее кукольная внешность, которая также выглядит искусственно и отнимает у человека его естественную красоту. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать норму и баланс при использовании данной функции.

- Обрубленная голова

Такой формы голова на фотографии может выйти в нескольких случаях. Либо сам фотограф сделал неудачное фото и отрезал часть головы модели, либо это отсутствие навыка фотошопа. Эффект обрубленной головы возникает, если неправильно «поправлять» прическу. Из-за этого появляется эффект, как будто у позирующего просто отрезали прическу и приклеили заново.

- Нарушенная анатомия

Наверное, многим известно, что в любом фотошопе можно подправить черты лица. Если делать это аккуратно, едва заметно, то модель станет выглядеть заметно лучше без резких изменений лица. Однако бывает и так, что пользователь фотошопа может вообще убрать все складки на лице и сделать его похожим на игрушечную куклу. А на фотографии человек должен всегда оставаться с его естественным внешним видом.

- Плоские маски вместо лиц

Есть два типа людей – одни превращают лица моделей в пересвеченные объемные шары, а другие вообще могут убрать светотень. И то, и другое делать не стоит. Потому что светотень – это та самая вещь, дающая естественность человеческому телу и лицу. Стоит попробовать найти грань и потренироваться с этой функцией обработки.

Чтобы самостоятельно научиться качественно обрабатывать и ретушировать портреты, необходимо большое количество времени и усердий. Однако также неплохо пройти курсы навыка фотошопа, а также рассматривать портфолио профессионалов и брать с них пример.