Игорь Чапурин снова стал художником по костюмам

Российский дизайнер разработал коллекцию костюмы для еще одного балета Анжелена Прельжокажа.

Совместная работа над постановкой «Ромео и Джульетты» оставила у Игоря Чапурина и Анжелена Прельжокажа приятные впечатления. Поэтому российский дизайнер и французский хореограф решили продолжить сотрудничество. Чапурин разработал линию костюмы для нового балета Прельжокажа, получившего название GRAVITY. Премьера постановки состоится в парижском Theatre Chaillot в следующем месяце.