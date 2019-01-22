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Артем Кузелев

Игорь Чапурин снова стал художником по костюмам

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  • 22 Января 201910:13
Сюжеты: Игорь Чапурин (CHAPURIN)

Российский дизайнер разработал коллекцию костюмы для еще одного балета Анжелена Прельжокажа.

Совместная работа над постановкой «Ромео и Джульетты» оставила у Игоря Чапурина и Анжелена Прельжокажа приятные впечатления. Поэтому российский дизайнер и французский хореограф решили продолжить сотрудничество. Чапурин разработал линию костюмы для нового балета Прельжокажа, получившего название GRAVITY. Премьера постановки состоится в парижском Theatre Chaillot в следующем месяце.

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