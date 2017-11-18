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Артем Кузелев

Игорь Чапурин создал костюмы для балета

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  • 18 Ноября 201713:19
Сюжеты: Игорь Чапурин (CHAPURIN)

Российский дизайнер стал художником по костюмам и разработал коллекцию нарядов для балета «Ромео и Джульетта».

Игорь Чапурин создал костюмы для балета французского хореографа Анжелена Прельжокажа «Ромео и Джульетта». За вдохновением российский дизайнер обратился к средневековой эстетике, поэтому многие детали в образах напоминают элементы рыцарских доспехов. Сообщается, что в 2009 году Игорь Чапурин уже работал с Прельжокажем. Тогда россиянин создал образы для балета Creation 2010. Кроме того, дизайнер постоянно сотрудничает с Большим и Мариинским театрами, а также Новой оперой.

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