Игорь Чапурин создал костюмы для новой постановки «Лебединого озера»

Премьерный тур новой постановки хореографа Анжелена Прельжокажа начался во Франции 7 октября 2020 года.

Новая постановка «Лебединого озера» не только переосмысливает классическую хореографию, но и представляет новое видение героев. Костюмы для балета разработал российский дизайнер Игорь Чапурин, вдохновлявшийся техникой оригами и эстетикой французских кабаре 1930-х годов. К слову, это далеко не первый раз, когда Чапурин сотрудничает с хореографами, как и не первый раз, когда для постановки Прельжокажа костюмы создает известный дизайнер. Ранее хореограф работал с Аззедином Алайя, Жан-Полем Готье и... Игорем Чапуриным.