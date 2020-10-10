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Артем Кузелев

Игорь Чапурин создал костюмы для новой постановки «Лебединого озера»

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  • 10 Октября 202010:44
Сюжеты: Игорь Чапурин (CHAPURIN)

Премьерный тур новой постановки хореографа Анжелена Прельжокажа начался во Франции 7 октября 2020 года.

Новая постановка «Лебединого озера» не только переосмысливает классическую хореографию, но и представляет новое видение героев. Костюмы для балета разработал российский дизайнер Игорь Чапурин, вдохновлявшийся техникой оригами и эстетикой французских кабаре 1930-х годов. К слову, это далеко не первый раз, когда Чапурин сотрудничает с хореографами, как и не первый раз, когда для постановки Прельжокажа костюмы создает известный дизайнер. Ранее хореограф работал с Аззедином Алайя, Жан-Полем Готье и... Игорем Чапуриным.

 
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