Игра цвета: модные оттенки нового сезона от PANTONE

Американский Институт цвета PANTONE каждый сезон задаёт тон палитре новых дизайнерских коллекций - универсальный язык цвета, придуманный владельцем типографии Лоуренсом Хербертом в далеком 1963 году, декламирует тренды с подиумов мировых Недель Моды и затем проникает на витрины масс-маркета.

Вместо алфавита - радуга из 2310 цветов для разнообразия нарядов, аксессуаров и деталей интерьера.

Наступающей весной и летом 2019 правит бал нежный теплый оттенок коралла Living Coral, который напоминает нам о таинственных подводных сокровищах южных морей.

В весенне-летней коллекции Elisabetta Franchi модный коралловый цвет выражен абсолютно женственно - невесомая и плавно, как у рыбки-вуалехвоста, развевающаяся юбка из многослойного тюля занимает первое место среди маст-хэв нового сезона.

Динамичный сочный алый тон Fiesta стал страстным фоном для ориентальных узоров пижамно-гаремных брючных ансамблей от Etro.

Christopher Esber предлагает раскрасить гардероб для уик-эндов или даже офиса (кому повезло со свободным дресс-кодом) рубашками очень энергичного оранжевого оттенка пряной куркумы Tumeric.

Великий художник современной моды Dries van Noten нарядил героиню своей новой коллекции в оверсайз-пальто райского сладкого цвета манго Mango Mojito.

Яркий, золотисто-желтый как первый букет мимозы оттенок Aspen Gold придает кукольным силуэтам платьев от Rasario колоритный шик.

Глубокий терпкий вишневый "шутовской красный" Jester Red вдохновил Valentino на создание соблазнительного плиссированного сарафана и линии аксессуаров в тон наряду.

Свежий травянистый оттенок перечного стебля Pepper Stem завоевал симпатии Etro и в роли монохромного решения для практичного весеннего жакета, и для дуэта с молочно-белым принтом шелкового комбинезона и шляпки.

A La Russe Anastasia Romantsova выбрала гурманский цвет ириски Toffee приземленным фоном для нарисованных на воздушной шифоной блузке лучистых подсолнухов.

Сильный и величественный сапфировый синий тон Princess Blue стал намного мягче и тише благодаря эффекту деграде и мраморному смешению с белоснежным в брючном ансамбле от Cacharel.

Кремово-розовый десертный Sweet Lilac просто создан для перламутрового атласа и дымчатого шелка, особенно когда они соединились вместе в романтичном коктейльном образе от Ester Abner.

Шокирующий розовый Эльзы Скиапарелли нашел свое новое современное прочтение в театральном цвете пера павлина Pink Peacock, выбранном для аристократичного вечернего платья из весенней коллекции истинной английской леди Jenny Packham.

Дикий тропический зеленый оттенок мха далеких джунглей Terrarium Moss идеально отражает дух стиля сафари и поэтому лаконичный льняной комбинезон от Polo Ralph Lauren можно смело назвать самым гармоничным союзом цвета и кроя.

Лондонская палитра PANTONE сезона весна-лето 2019 дополнена ещё двумя оттенками, первый из них - пудрово-розовый Pressed Rose вдохновил Mulberry на невинный дуэт с небесно-голубым в вязанном девичьем платье и шляпке с широкими полями.

А второй - солнечный искрящийся лимонный Lemon Verbena пришелся по нраву отечественному дизайнеру Sergey Sysoev, который пропагандирует яркий триколор желтый-черный-белый не только в гардеробе, но и на знаменитых жостовских подносах для уютных чаепитий.

И на десерт Институт цвета приготовил нам четыре нейтральных оттенка для модниц и модников, которые привыкли к спокойной элегантности.

Деликатный нюдовый цвет соевых бобов Soybean выглядит безупречно на глянцевом кожаном жакете Miu Miu, создавая иллюзию второй кожи.

Маленькое черное платье Chanel пора сменить на большое и синее - оттенка загадочного ночного неба Eclipse, способного бесподобно подчеркнуть бронзовый загар и сделать силуэт ещё изящнее.

Весну сложно представить без лёгкого светлого тренч-кота бежевого цвета молочной кукурузы Sweet Corn, особенно если над дизайном плаща постаралась сама Vika Gazinskaya.

Согласно китайскому гороскопу 2019 году покровительсвует стихия земли и символично, что умиротворённый надёжный коричневый оттенок Brown Granite завершает хит-парад весенне-летних цветов от PANTONE - на показе Fendi замечены чрезвычайно стильные кожаные жакеты с драпированными рукавами и шелковые юбки плиссе, которые создадут в вашем новом гардеробе благодатную почву для любых цветовых решений.

Автор: Диана Мицкевич