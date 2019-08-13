Игра на контрастах в коллекции «Эконика» осень-зима 2019/20

Элегантная женственность в сочетании со строгими формами - отличительные черты новой коллекции «Эконика». Лаконичные, выверенные линии и насыщенные натуральные оттенки впишутся в самый строгий дресс-код, а анималистичные принты добавят нотку бунтарства в самые нежные наряды.

Лукбук коллекции, вдохновленный загадочной северной природой, представляет основные тренды наступающего осенне-зимнего сезона: ботильоны и сапоги со свободным голенищем на устойчивых каблуках, казаки, лоферы, челси, сникерсы и ботинки с массивной протекторной подошвой.

В аксессуарной линии главные фавориты - сумки-седла и рюкзаки с тиснением под крокодила. Особое внимание привлекает линия сумок классических форм с фирменной стёжкой «Эконика». Теплые шерстяные палантины в базовых осенних оттенках, серьги и ожерелья завершат осенний образ.

Цветовая гамма коллекции богата шоколадными, каштановыми и карамельно-бежевыми оттенками c оливковыми и кремовыми акцентами. Анималистичный принт под леопарда выполнен в сдержанной серо-коричневой гамме. Насыщенно рыже-коричневые акценты выступают дуэтом с оливковым, чёрным, синим и леопардовым принтом.

Главным символом премиальной линии Alla Pugachova в сезоне осень-зима 2019/20 стал счастливый четырехлистник. Он используется в персонализированной стежке и тиснении на коже, в принте, а также в отделке фурнитуры. Классические лодочки - визитная карточка премиальной линии - в этом сезоне выполнены в сочных цветах марсала, яркий изумруд и нежный латте. Особое внимание дизайнеры уделяют каблукам – в коллекции можно найти как полюбившийся многим устойчивый средний каблук, так и трендовые авангардные формы, а также модную шпильку «киттен хил». Туфли и ботильоны из гладкой кожи, украшенные металлическими клепками, казаки, дезерты и ультрамодные ботинки в стиле милитари станут незаменимой базой осенне-зимнего гардероба.

В аксессуарной линии представлены сумки с фирменной стежкой, принтом и фурнитурой в виде четырехлистника, элегантные шляпы, перчатки, ремни и украшения.

Коллекция поступила в продажу в салоны и интернет-магазин сети.

Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru