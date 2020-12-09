Вход
ADV



Интересно
Эконика (88)
Все сюжеты
Ольга Носкова

Игра в современную классику в новогодней коллекции бренда «Эконика»

  • 109
  • 0
  • 09 Декабря 202021:07
Сюжеты: Эконика, Рождество и Новый год

В праздничной коллекции, представленной в сети «Эконика», считываются мотивы 70-х: лаконичные силуэты, лодочки с мысом каре и глубокие оттенки. Новогоднюю эстетику поддерживают велюр, съемные элементы в виде цепей, глянцевые детали, яркая фурнитура, а также насыщенные классические цвета: чёрный̆, кремовый, изумрудный̆ и красный. 

Ключевые модели новогодней капсулы -  лодочки разных форм и силуэтов, ботильоны на геометричном каблуке и ридикюли. Коллекция получилась многофункциональной: обувь и аксессуары подойдут не только для самой главной ночи года, но и для послепраздничных будней.

Модели обуви и аксессуаров представлены в салонах и интернет-магазине сети с 1 декабря 2020 года.

Сайт/Интернет-магазин:  www.ekonika.ru

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru