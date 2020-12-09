Игра в современную классику в новогодней коллекции бренда «Эконика»

В праздничной коллекции, представленной в сети «Эконика», считываются мотивы 70-х: лаконичные силуэты, лодочки с мысом каре и глубокие оттенки. Новогоднюю эстетику поддерживают велюр, съемные элементы в виде цепей, глянцевые детали, яркая фурнитура, а также насыщенные классические цвета: чёрный̆, кремовый, изумрудный̆ и красный.

Ключевые модели новогодней капсулы - лодочки разных форм и силуэтов, ботильоны на геометричном каблуке и ридикюли. Коллекция получилась многофункциональной: обувь и аксессуары подойдут не только для самой главной ночи года, но и для послепраздничных будней.

Модели обуви и аксессуаров представлены в салонах и интернет-магазине сети с 1 декабря 2020 года.

Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru