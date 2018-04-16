III церемония награждения "Мисс Федерация"

19 апреля десять ярких участниц поборются за главный титул и корону III международного конкурса красоты «Мисс Федерация».

По словам учредителя Ивана Ирбиса, этот конкурс – проект для души, он просто любит дарить девушкам сказку и задаривать подарками. Главная особенность проекта в том, что все участницы получают определенные титулы, так что, по сути, в нем нет проигравших, а, значит, обиженных и расстроенных красавиц, отдающих все свои силы на выступление в финале. Это действительно, необычно, видеть всех девушек в коронах ручной работы от дизайнера Алены Белитовой.

Среди подарков для всех красавиц организаторы и партнеры «Мисс Федерации» подготовили: уходовую и декоративную косметику, сертификаты на услуги косметологов, салонов красоты, абонементы в фитнес и на йогу, оптику премиум-класса, билеты на круиз и даже ювелирные игрушки ручной работы. Одним из наиболее необычных подарков точно станет возможность сдать ДНК-тест и узнать о своих генах, которые сделали участниц столь прекрасными.

Также все финалистки имеют шанс выиграть одни из самых крупных призов для развития карьеры: люксовые фотосессии, развороты в журналах, контракты на продвижение, участие в клипах, дорогое кольцо с бриллиантом.

Финал конкурса состоится в торговой галерее отеля Four Seasons «Модный Сезон». Эту площадку в сердце нашей столицы организаторы и учредители конкурса, PR-агентство Irbis Media Group, выбирает уже во второй раз. Столь ярко и незабываемо прошел финал прошлого сезона! В прошлом году, пожалуй, впервые в истории конкурсов красоты, было выбрано 2 первых места! Судьи никак не могли выбрать из двух ярких участниц, кто же выступил лучше: в итоге, главные призы разделили Анна Довгалюк «Мисс Федерация» и Елена Абросимова «Гран-При Мисс Федерация».

Несмотря на такой лояльный формат конкурса, тем не менее, желание получить главный приз – превыше всего. Кто же победит в новом сезоне? Об этом мы узнаем 19 апреля, после выступления всех участниц в 3-х этапах шоу: знакомство и дефиле, домашнее задание и эрудиция. Финалистки очень переживают и репетируют многими часами, чтобы поразить жюри и зрителей.

Зрители могут поддержать участниц до 18.04, отправив свой голос за понравившуюся девушку, чьи анкеты можно увидеть на сайте конкурса missfederation.ru. Голоса обязательно будут учитываться жюри.

Организаторы оставляют интригу, не сообщая имен жюри. Но гарантируют, что вне зависимости от погоды за окном, на красной дорожке «Модного сезона» будет жара!

Ведущие вечера: Анна Калашникова и Катя Кузьмина

Официальные партнеры конкурса: авторские зайцы ручной работы Piglette, французский косметический бренд Vivienne Sabo, витаминные комплексы для красоты и здоровья Balance Drink, фитнес-клуб Universe, салон оптики ПенснЭ Оптик, коммуникационное агентство PR Walk, билеты на бизнес-форум от бизнес-школы Синергия, клиника пластической хирургии и косметологии Дивини, дизайн-студия Didius Design, флотилия Radisson Royal Moscow, йога-клуб Patriki Club, израильский ювелирный бренд Ivanovsky, модельное агентство Anna Belis Model Management, студия актерского мастерства Артема Серова при Театре на Таганке, лифтинг-крем для бюста Busten, генетическая лаборатория GenLife, торговая галерея «Модный Сезон».

Инфопартнеры: GQ Miami Magazine, Федеральная газета 24, фотопорталы: Night2day, Raskachaem, Nightout, Geometria. Oнлайн-сми: Intermoda, Forsmi, Модельер, РиаМода, thefabrika.media, fashiondigest, sindiquat.ru, Modnaya.ru, webground.su, moda.ru, vip-star, publishernews, businesscom.ru, askwoman.ru, citycelebrity, paparazzi.ru, Твой Центр, artmoskovia. Глянцевые журналы: Silver magazine, Esque, Prime One, Ballare, Fashion Life, каналы: Ю, Муз-тв.

Конкурс проводится при информационной поддержке глянцевого журнала Megapolis Time.

Адрес: Охотный ряд, 2 Сбор гостей: 19:30