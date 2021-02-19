В самом центре Москвы, у стен Кремля, на престижной выставочной площадке «Гостиный Двор» (ул. Ильинка, д. 4) с 10 по 14 февраля 2021 г. состоялась III Всероссийская выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров «РусАртСтиль».

Выставка стала масштабным арт-событием, популяризирующим как традиционные аутентичные изделия народных художественных промыслов и ремесел, так и современные авторские работы молодых и талантливых мастеров со всей России. «Мода на традиции» – девиз мероприятия!

Проект прошел при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и Традиции», Межрегиональной общественной организации «Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства».

Россия, богатая традициями

Участниками выставки стали 400 предприятий, объединений, творческих союзов, а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из 40 регионов России. Экспозицию украшали: знаменитая гжель и ростовская финифть, ярославская керамика, авторский фарфор, лаковая миниатюра, эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; резьба по дереву и кости; кружевоплетение и вышивка; мозаика, ювелирный авангард; предметы интерьера и декора; авторская, дизайнерская, этническая одежда и аксессуары.

Коллективные стенды на выставке «РусАртСтиль» представили предприятия и мастера из республик Карелия, Бурятия, Саха (Якутия); Калужской, Саратовской областей и других регионов России.

С приветственным письмом к участникам и гостям выставки обратился заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеев.

Выставку открыли заместитель директора Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Нургатина Л. А., президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Ананьина Г.В., член Общественной Палаты Тульской области, руководитель комитета по народным художественным промыслам Тульской Торгово-промышленной Палаты Кузнецов С. В..

Выставку посетили представители Государственной Думы РФ, Министерства промышленности и торговли, Министерства финансов, Министерства обороны РФ, Министр Греции по торговли и экономическим отношениям Христос Фармакис, а также известные российские деятели искусства, представители крупных СМИ, артисты, блогеры и шоумены, телеведущие, представители профильных вузов.

В рамках деловых мероприятий выставки прошли 10 семинаров и презентаций, в частности практический тренинг «Как наладить торговлю изделиями нхп и ремёсел на ведущих российских и зарубежных маркетплейсах».

Секреты народных промыслов

Посетители смогли увидеть древние берестяные иконы из Великого Новгорода, художественные произведения из бивня мамонта, боярские костюмы XXI века, изящные женские портреты в стиле «модерн» начала ХХ века в технике флорентийской мозаики и необычные кованые изделия, а также стеклянные живописные полотна. Новое воплощение знаменитой палехской росписи представлено не только в традиционных шкатулках, но и в масштабных элементах интерьера и декора, таких как комод, витраж, живописное полотно…

Знаменитая ростовская финифть, гжель и ярославская майолика продемонстрировали разнообразие творческих подходов и богатые возможности, которые открывает талантливое сочетание традиционных техник и современного понимания арт-процесса и новых тенденций в искусстве.

Мастера из Карелии удивили костяным фарфором по мотивам карельской вышивки, национальными куклами, выполненными в форме карельских ягод, уникальными изделия из карельской березы. Они представили современное решение, объединяя, например, в одной картине художественные элементы из дерева и керамики.

Мастера из Бурятии презентовали всю красоту своей национальной культуры. Многим запомнился, например, расписанный рог в этнических мотивах, статуэтки с бурятскими образами в технике резьбы по дереву, стилизованная одежда, украшения и национальная эко-продукцию этого буддистского региона России.

Мастера по художественной обработке стекла в специализированном проекте «Про стекло» подарили множество идей необычных авторских подарков, многие из которых нашли в этой экспозиции удивительно креативное воплощение.

Известный российский художник Владимир Пронин, являющийся ярким представителем нового русского авангарда и основателем «орнаментального неосимволизма», познакомил с экспозицией «Новые краски России».

Мода и национальный костюм

«Изюминкой» культурной программы стали серии специальных fashion-показов. Современную моду и авторское переосмысление традиций народного костюма представили известные российские модельеры: Валентина Мельникова (показ сопровождался выступлением заслуженный артистки Республики Дагестан Натальи Манулик), Надежда Шибина (проект «Magic Fashion Show» с участием звезд эстрады, Сергей Глебушкин с показом традиционного русского костюма (при участии Московского народного хора).

Впервые, в рамках выставки прошел праздник моды, дизайна и ремесел единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства - «Этноподиум» от Евразийской Ассоциации этнодизайнеров и Ассоциации модельеров России. Более 30 показов представили дизайнеры из республик Саха (Якутия), Татарстана, Алтая, Крыма, Башкортостана, Югры, Калмыкии, Брянской и Иркутской областей, Москвы, а также дизайнеры стран СНГ: Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Гостей выставки ожидал и специальный показ «Грани мира» от Продюсерского центра «Грани», организаторов Главной детской недели моды KIDS FASHION WEEK. Дети-модели представили богатую палитру национальных костюмов различных регионов России. Среди участников: Чебоксары (Чувашия), Татарстан, Нальчик (Кабардино-Балкария), Волгоград, Минеральные Воды. Таким образом, перед зрителями предстала вся модная Россия по ее этическом и культурном многообразии.

Красота и патриотизм едины

Посетив выставку, гости по сути увидели сразу две масштабные экспозиции! Проект «РусАртСтиль» был реализован в рамках Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», цель которой – показать Россию как страну возможностей, бережно хранящую традиции культуры своего многонационального народа. Гости увидели более 30 арт-проектов, среди которых фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна», а также фотопроект одного из лучших профессиональных фотографов России Андрея Бронникова, посвященный строительству Главного Храма Вооруженных сил в парке «Патриот». Здесь же можно было наблюдать и созданные знаменитыми художниками работы, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне – об этом рассказывала выставка «Штрихи Победы в лицах».

Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства совместно с Торжокскими золотошвейными мастерскими представили проект «Кокошник – национальный символ России», посвященный 300-летию Российской империи, который включал в себя также копию иконы 1891 года «Александр Невский и Мария Магдалина», хранящейся в «Эрмитаже», а также копию Звезды ордена «Святого Александра Невского» золотошвейного шитья к 800-летию Александра Невского.

Выставку посетили свыше 23 000 москвичей и гостей столицы. Проект вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации: «Россия1», «Культура», «Москва24», «ТВ Центр», «Доверие»; радиостанции «Культура», «Москва FM»; информационные агентства ИТАР ТАСС, РИАМО, Intermedia, Агентство городских новостей «Москва»; «Российская газета», «Вечерняя Москва», «Аргументы недели», «Метро», журналы «Гордость нации», «Искусство для всех», интернет-платформы городских новостей и развлечений, ютюб-каналы и социальные сети.

«РусАртСтиль» в «Гостином дворе» – это настоящие событие со множеством положительных эмоций, полезных встреч и деловых контактов, интересных идей, раздолье для приобретения подарков ручной работы в преддверии праздников!