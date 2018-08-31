Икона стиля: Десять цитат принцессы Дианы

В ночь на 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана. Она была любимицей не только британских подданных, ее любили во всем мире. Вспоминаем десять жизненных высказываний Леди Ди.

«Люди называют меня Мэрилин Монро восьмидесятых годов и думают, что это большое счастье».

«Я бы хотела быть королевой ваших сердец, но не представляю себя королевой этой страны».

«Мне не нужны дорогие подарки. Я не хочу, чтобы меня покупали. У меня есть все, что мне нужно. Я просто хочу, чтобы был кто-то для меня, чтобы я чувствовала себя в безопасности».

«Философский склад ума – это искусство переносить несчастья других».

«Объятия могут сделать много хорошего, особенно для детей».

«Любовь всей моей жизни – это танцы. Чечетка, современные танцы, балет, джаз. А еще я люблю петь, но слушать, как я пою, невозможно, так же, впрочем, как и смотреть на то, как я танцую. Танцую я как слон. Поэтому никто на меня и не смотрит».

«Мне нравится быть свободной духом. Некоторые не любят это, но такова я».

«Мужчины лгут меньше, чем женщины, кроме тех случаев, когда они говорят о своих чувствах».

«Если бы мужчинам приходилось рожать, ни у кого из них не было бы больше одного ребенка».

«Я не живу по правилам. Я руководствуюсь сердцем, не головой».