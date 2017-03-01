Il Quattro приглашает в мультибрендовый бутик в «АФИМОЛЛ Сити»

Il Quattro - российско-итальянская компания, созданная более 10 лет назад. В настоящий момент сеть насчитывает три магазина в Москве и одно онлайн представительство. Изначально производство было ориентировано только на обувь, но постепенно ассортиментная линейка товаров расширилась женской одеждой и разнообразными аксессуарами. С 2009 года дизайнерами была выпущена собственная коллекция обуви класса «люкс» под брендом Il Quattro.

Модельеры Il Quattro делают акцент на высоком качестве и натуральных материалах, а также на дизайне. Каждый аксессуар – уникальное произведение искусства. Философия бренда – страстная женственность и эпатажные контрасты.

Покупателям «Афимолла» предлагают обувь, сумки и кожгалантерею как собственного бренда, так и любимых российскими модницами итальянских марок - Giovanni Fabiani, Marzetti, Loretta Pettinari, Vitacci, Nouchka, Mya Clara и многие другие, всего свыше 500 артикулов. Уровень цен средний – от 3000 до 35 000 рублей за пару.

Бутик открылся на первом этаже ТРЦ.