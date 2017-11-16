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Артем Кузелев

Иллюстрации испанского художника для Gucci

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  • 16 Ноября 201712:42
Сюжеты: Gucci

Современный испанский художник Игнаси Монреаль выступит в роли оформителя рождественского каталога марки.

Итальянский дом моды анонсировал выход праздничного каталога подарков. Среди вещей и предметов, которые войдут в него, солнцезащитные очки, поясные сумки, ремни, несколько футболок, кошельки, брелоки и другие аксессуары Gucci. Главная фишка каталога в том, что все вещи будут отрисованы современным художником Игнаси Монреалем. Некоторые из иллюстраций уже опубликованы в сети. 

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