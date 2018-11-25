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Артем Кузелев

Иллюстрации Ив Сен-Лорана выставят на торги

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  • 25 Ноября 201822:26
Сюжеты: Yves Saint Laurent

В следующем месяце на аукционе Maison Cornette de Saint Cyr можно будет приобрести иллюстрации дизайнера к детской книге.

Французский аукционный дом Maison Cornette de Saint Cyr анонсировал несколько классных лотов, которые будут выставлены на торги 19 декабря. Среди художественных работ Фернана Леже, Жоана Миро и Мориса Вламинка можно будет увидеть сто рисунков Ива Сен-Лорана. Французский дизайнер создал их в начале 1960-х годов по заказу издателя Жака Дамаза. Иллюстрации были придуманы специально для детской книги Un Diable a Paris.

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