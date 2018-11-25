Иллюстрации Ив Сен-Лорана выставят на торги

В следующем месяце на аукционе Maison Cornette de Saint Cyr можно будет приобрести иллюстрации дизайнера к детской книге.

Французский аукционный дом Maison Cornette de Saint Cyr анонсировал несколько классных лотов, которые будут выставлены на торги 19 декабря. Среди художественных работ Фернана Леже, Жоана Миро и Мориса Вламинка можно будет увидеть сто рисунков Ива Сен-Лорана. Французский дизайнер создал их в начале 1960-х годов по заказу издателя Жака Дамаза. Иллюстрации были придуманы специально для детской книги Un Diable a Paris.