Иллюстратором может стать каждый

Дарья Белова начала свой путь в в сфере иллюстрации в 2013 году с fashion-скетчей, а вскоре первой протестировала iPad Pro и Apple Pencil. Продолжив отрабатывать свои навыки на современных гаджетах, Дарья к 2018 году успела посотрудничать с такими магазинами и брендами, как ЦУМ, Rendez-Vous, «Эконика», McDonald ‘s, The Body Shop, Aldo Coppola, ее иллюстрации были опубликованы в Cosmopolitan, Grazia, SNC, GQ, Fashion Collection, Dessert Report и других популярных изданиях. А также она, как и все современные творческие люди, ведет свой аккаунт @darya_illustrator в Instagram, где более 14 тысячи подписчиков следят за ее успехами и творчеством.

Рассказав в самом начале о пути своего становления в профессиональной деятельности, Дарья рассказала о ежедневной работе состоявшегося иллюстратора, важных аспектах коммуникации с клиентом, о необходимом развитии и совершенствовании навыков в соответствии с трендами и интересами аудитории. А затем продемонстрировала поэтапный процесс создания иллюстрации в программе Procreate, поделилась своими секретами, лайфхаками и ответила на все вопросы участников.

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