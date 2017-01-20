Имаам Хаммам, Тейлор Хилл и Анна Иверс для Vogue UK. Февраль, 2017

Ведущие модели стали главными героинями свежего номера британского Vogue.
Февральский выпуск британской версии журнала Vogue радует новой фотосессией знаменитого Патрика Демаршелье. Для номера маэстро запечатлел популярных моделей Имаам Хаммам, Тейлор Хилл и Анна Иверс в нарядах из актуальных коллекций. Девушки позировали фотографу на улицах города, в жилых апартаментах и студии. Получилась классная и очень кинематографичная фотосессия.
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