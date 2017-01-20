Имаам Хаммам, Тейлор Хилл и Анна Иверс для Vogue UK. Февраль, 2017

Ведущие модели стали главными героинями свежего номера британского Vogue.

1 / 10 Vogue UK. Февраль, 2017



















Февральский выпуск британской версии журнала Vogue радует новой фотосессией знаменитого Патрика Демаршелье. Для номера маэстро запечатлел популярных моделей Имаам Хаммам, Тейлор Хилл и Анна Иверс в нарядах из актуальных коллекций. Девушки позировали фотографу на улицах города, в жилых апартаментах и студии. Получилась классная и очень кинематографичная фотосессия.