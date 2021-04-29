ИММЕРСИВНАЯ ВЫСТАВКА «ПОСЛЕДНИЙ МАРШ»

Кураторы выставки – Антонио Джеуза, Анна Евтюгина

В мае 2021 года в Москве в пространстве арт-платформы Cube.Moscow состоится открытие выставки «Последний марш» — иммерсивного проекта американского художника, режиссера-документалиста Наума Медового (1937), который совместно с видеохудожником Никитой Шоховым (1988) и композитором Олегом Макаровым (1985), рассказывает о трагедии миллионов военнопленных, пропавших без вести во время Второй Мировой войны. Сопоставляя кадры военной хроники со сценами сегодняшней жизни, снятыми в Москве, Нью-Йорке и Берлине, художники размышляют о жизни людей тогда и сегодня, коллективной истории и социальной памяти, нашей общей ответственности, которую мы несем за будущее. «Наш проект поможет зрителю проживать очень личный эмоциональный опыт», — говорит Наум Медовой. Диалог между двумя разными поколениями художников выстраивает культурный мост между американской и российской арт-сценами.

Идея проекта Медового сфокусирована на Второй Мировой войне, как наиболее значимом событии новейшей истории. В основу выставки легла документальная поэма «Без вести пропавшим и их близким посвящается» из цикла «Последний марш», снятая в 1972 году Наумом Медовым совместно с Евгением Хлевнером. Тогда, тема советских военнопленных и пропавших без вести была запретной. На многократные правки 30-ти минутного фильма ушло два года. Иносказательная поэтическая форма фильма, в котором не было слов диктора, но была эмоция, адресованная еще помнящим войну, позволила авторам добиться цензурного утверждения. В 1982 году, благодаря рекомендации близкого друга и художника-нонконформиста Олега Целкова, Иосиф Бродский помог Медовому показать фильм на американском телевидении под одноименным выставке названием.

Никита Шохов рассказывает: «Как художник я работаю с документальным материалом и в последнее время с визуальными иммерсивными медиа. Мне было интересно участвовать в этом проекте, так как я увидел большой потенциал иммерсивной документальности, которая связывает разные исторические эпохи. У нас с Наумом сложился продуктивный диалог как с художником старшего поколения».

На выставке будет показана иммерсивная 10-канальная видеоинсталляция, в которую вошли архивные материалы советской и немецкой кинохроники времен Великой Отечественной войны, современные документальные съемки, сделанные в Москве, Нью-Йорке и Берлине. Экраны в человеческий рост позволят зрителю стать очевидцем прошлого, наблюдая за ними из настоящего. На выставке будет показан цикл графических работ. Взяв за основу распечатанные черно-белые кинокадры из фильма, Медовой наложил на них образы полевых цветов как символов вечного женского ожидания близкого человека. Контрастное сочетание выцветших черно-белых снимков с живописью соединило и трагедию войны, и память погибшим, и радость великой победы.

Выставочное пространство переплетается со звуками военной хроники и электронным звуковым рядом, созданным саунд-художником Олегом Макаровым.

Куратор проекта Антонио Джеуза отмечает: «Главный урок, который способно преподать творчество Медового - искусство становится истинно современным, только когда оно не замирает перед взглядом зрителя, но продолжает идти дальше и достигает души».

В Москве проект будет показан с 29 мая по 4 июля 2021 года в Cube.Moscow — инновационной площадке для сотрудничества художников, галерей и кураторов. Вдохновленный силой межкультурного обмена и его покровителем, всемирно известным коллекционером Ули Сигг, Cube.Moscow стремится соединить российское и международное художественное сообщество. Каждый год Cube проводит более 20 выставок музейного уровня, в том числе с участием зарубежных художников.

В рамках выставки пройдет показ документального фильма «Без вести пропавшим и их близким посвящается», дискуссия с участием Наума Медового, Антонио Джеузы, Анны Евтюгиной.

C 4 июня по 4 июля 2021 года видеоинсталляцию в виде панорамы 72-метровой проекции можно будет увидеть в Екатеринбурге в «Ельцин Центре».

Online viewing room проекта www.lastmarch.org

Мероприятия в рамках выставки в Cube.Moscow

24 мая 19.00 Онлайн презентация проекта. Организатор Американский центр в Москве.

Cube.Moscow

ул. Тверская, 3

-2 этаж

в здании отеля The Ritz-Carlton, Moscow

Сеансы 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00, 18:00 - 21:00

Стоимость билета 200 рублей

Дополнительная информация:

Наум Медовой российско-американский художник, режиссер-документалист. Закончил Политехнический институт в Одессе (1959), затем Высшие режиссерские курсы при Союзе кинематографистов в Москве (1965). Как режиссер создал ряд короткометражных фильмов для телевидения, был вторым режиссером документального фильма о Сталинградской битве «Память» Георгия Чухрая. Позже, как второй режиссер сотрудничал с Элемом Климовым на картинах «Спорт» и «Агония». В 1976 году Медовой переехал в США и стал уделять больше времени живописи. Художник получил образование в Университете Нью-Йорка (1982), живет и работает в Нью-Йорке. Работы Медового находятся в Мультимедиа Арт Музее, Еврейском музее и Центре Толерантности, Музее Великой Отечественной Войны, а также в частных собраниях.

Никита Шохов работает с иммерсивными средами, видео и фотографией, исследует социальные явления, идентичности и субкультуры, бросая вызов социальным нормам и своим собственным взглядам. Он задается вопросом смены гуманистической модели западного общества на нечто новое. Учился в Калифорнийском университете искусств (CalArts), Политехническом Университете Вирджинии (Virginia Tech), Школе Родченко. Работы Шохова выставлялись в Мультимедиа Арт Музее, Московском Музее Современного Искусства, Центре Watermill Center в Нью-Йорке, галерее GRAD в Лондоне, на пятой Биеннале Фотографии Photoquai в Париже, VI Московской Биеннале Современного Искусства. Работы находятся в Мультимедиа Арт Музее, Фонде Смирнова и Сорокина и других коллекциях.

Олег Макаров исследует алгоритмы взаимодействия звука, движения и видео в интерактивных графических системах программирования. Постоянный участник фестивалей экспериментальной музыки и современного искусства International Rostrum of Electroacoustic Music (Италия), Avantart fest (Польша), Synthese (Франция), Musica Viva (Португалия), MUSICACOUSTICA (Китай), а также в России ART-ЗАВОД, ГОГОЛЬFEST, MIGZ, КИБЕРФЕСТ, Архстояние.

Антонио Джеуза, независимый куратор и критик, доктор философии (PhD), защитил диссертацию по медиа-арту в University of London. Сфера интересов — искусство новых технологий и российский видеоарт. Сотрудничает с ГСЦИ, Московским музеем современного искусства, в прошлом Tate Modern. Награжден призом инновации в категории «Теория, Критика, Искусствознание». Преподает медиа-арт в Московской Школе Фотографии и Мультимедиа им. Родченко, Московской Школе Современного Искусства, Свободных Мастерских.

Анна Евтюгина, независимый куратор, продюсер, преподаватель и куратор образовательных программ Московской Школы Современного Искусства. Основатель нью-йоркского агентства iPureland, которое организовывает международные художественные проекты и развивает партнерства между искусством и бизнесом. Реализовывала проекты в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, Музеем Искусств Сан-Хосе, Московским Музеем Современного Искусства, Galerie Iragui, Университетом Индианы, International Studio and Curatorial Project (Нью-Йорк), Residency Unlimited (Нью-Йорк).

Арт-платформа Cube.Moscow –– инновационное пространство, открытое в 2019 году. Здесь, в самом центре Москвы, представлены более 10 галерей и всегда открыты выставки современного искусства. Площадка объединяет коллекционеров и ценителей искусства с художниками, галеристами и другими представителями российской и международной арт-сцены.