Индийская версия Vogue вышла с однополой парой на обложке

Февральский номер Vogue India оказался по-настоящему историческим. Редакция поместила на обложку Хайму Симоес и Шрути Венкатеш, однополую пару из Мумбаи.

Это первая в Индии подобная обложка, так как до 2018 года гомосексуальные связи в стране наказывались большими штрафами или тюремными сроками до десяти лет.

О героинях обложки известно, что Хайма Симоес и Шрути Венкатеш познакомились в колледже и находятся в отношениях с 2017 года. Девушки работают в диджитал сфере и занимаются моделингом как дополнительной работой. В интервью Vogue девушки заявили: «Мы надеемся, что будущее поколение квир-людей смогут жить в более добром и безопасном мире, без какого-либо давления. Мы также хотим, чтобы было больше возможностей трудоустройства для всех представителей сообщества. У нас должны быть такие же возможности, как и у каждого цис-гендерного человека. Никто не должен подвергать сомнению идентичность людей».