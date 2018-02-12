Международная выставка легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды» состоится в Санкт-Петербурге с 1 по 4 марта 2018. Организатор – ВО «ФАРЭКСПО».

«Индустрия моды» - приоритетная отраслевая площадка регионального проекта «Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды». Событие традиционно пользуется высоким авторитетом в отрасли. Залог такого успеха - бизнес-эффективность выставки как платформы для b2b встреч, заинтересованность компаний в расширении географии продаж, результативность профессионального диалога. Для представителей торговых сетей, магазинов, оптовых компаний и торговых домов созданы все условия для проведения переговоров с ведущими производителями отрасли. Ежедневные показы коллекций участников выставки позволяют специалистам определить модные тенденции будущего сезона и сориентироваться в представленном ассортименте.

Эффективность выставки уже оценили постоянные участники: швейная фабрика «Славянка» (Россия, Псков), компания «Блауз» (Беларусь, Минск), торговый дом «Овал» (Беларусь, Минск), «KIARA collection» (Беларусь, Брест), торговая марка «Ricardo» (Турция) и другие компании. После успешного дебюта прошлой осенью свои лучшие достижения вновь продемонстрируют эксклюзивные дистрибьюторы японской фирмы вязального оборудования SHIMA SEIKI.

Появятся и новые экспоненты. Впервые на выставке «Индустрия моды» представят свои коллекции одежды компания «Порфира» (Беларусь, Минск), ателье-бутик «Блеск» (Россия, Санкт-Петербург). Мужские костюмы продемонстрирует торговая марка «DAVION» из Португалии. Ткани презентуют компании «URSUS» (Россия), «Etexba» (Португалия). Также среди новых участников: производитель кожгалантереи «CONSILIO» (Польша), бренды детской одежды «Сайма» (Россия, Санкт-Петербург) и «mbimbo» (Беларусь, Витебск).

Знаковым событием выставки является Экономический Форум Индустрии Моды, который проходит в дни работы выставки. Форум открывает специализированная конференция «Производство. Задаем ритм или подстраиваемся?», Ведущий Роман Герасимов – известный телеведущий, модератор, бизнес-тренер. Участники Форума – руководители промышленных и торговых предприятий, дизайнеры, конструкторы и технологи, представители ВУЗов и СМИ – имеют уникальную возможность получить необходимую информацию о состоянии fashion-рынка от ведущих профессионалов и экспертов отрасли и обсудить важнейшие вопросы сырья и импортозамещения, конкурентоспособности отечественных производителей, государственной поддержки производства, взаимовыгодных отношений государства и бизнеса.

Также в программе Экономического Форума Индустрии Моды - обучающие семинары, тренинги, мастер-классы:

• Семинар «Fashion Trends. Ключевые тенденции в моде на сезон FW18/19» (Ведет Люба Попова)

• Тренинг «5 эффективных инструментов в интернет-маркетинге: как грамотно привлекать, обслуживать и удерживать клиентов в онлайн продажах» (Ведет Ирина Бородавко)

• Семинар «Управление магазином. Экономика розничного магазина во время кризиса» (Ведет Наталья Чиненова)

• Семинар «Будущее и Мода: новые технологии и потребители. Как изменится fashion бизнес?» (Ведет Майя Кузнецова)

Новые имена fashion-индустрии открывает Международный Конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT». В творческом состязании участвуют студенты и выпускники более 20 профильных учебных заведений. Профессиональное жюри определит победителей и лауреатов в 3-х направлениях: Костюм, Текстиль, Графический дизайн. Победители «Поколения NEXT» получат путевки в финалы Конкурсов, проводимых под эгидой Национальной Академии индустрии моды. Впервые организаторы выставки приглашают производственные компании легпрома принять участие в конкурсе с заказом целевой номинации. Это уникальная возможность выбора молодого специалиста для вашего предприятия на основе конкурса проектов по вашему техническому заданию.

Ежедневно с 1 по 4 марта 2018 на выставке «Индустрия Моды» работает Ярмарка вакансий «Ценные кадры модной индустрии». Организатор проекта - портал FashionJobs.com

Выставка «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» работает 1- 4 марта 2018 в Петербургском Спортивно-Концертном комплексе (проспект Ю.Гагарина, 8, станция метро «Парк Победы»)

Аккредитация журналистов, предоставление пресс-материалов и организация индивидуальных интервью: Юлия Сахарова (Менеджер по маркетингу и рекламе): +7 (812) 777-04-07 доб. 614; e-mail: sj@farexpo.ru