Инновации на ИННОПРОМ-2017

В этом году международную выставку ИННОПРОМ-2017 впервые посетил Президент Российской Федерации В.В. Путин. Инновационная швейная фабрика SHISHKIN uniform atelier, участник выставки на стенде Свердловской области, подготовила для Президента эксклюзивный подарок.

VIP-подарки, которые изготовлены на предприятии – это спортивные жилеты в виде российского триколора с символикой "MADE in URAL", выполненной из титанового шелка – сверхпрочного и легкого сетчатого материала на основе титановой нано-нити, который производят на Урале из местного сырья и используют во всем мире в хирургии. Аналогичные экземпляры были переданы премьер министру Медведеву Д.А., Министру Промышленности и Торговли РФ Мантурову Д.В., первым лицам Свердловской области – губернатору Куйвашеву Е.В., Орлову А.В., Тунгусову В.Г., а также главе Русской Медной Компании - Алтушкину И.А.

Высокопоставленные лица оценили качество исполнения и оригинальность задумки самих подарков, и при этом отметили важность использования отечественных материалов и комплектующих при изготовлении подобных вещей. Вполне вероятно, что в скором времени аналогичные жилеты и даже целая коллекция одежды и аксессуаров в данной стилистике могут появиться в открытой продаже.

Подарки вручались от имени Свердловской области, которая, в свою очередь, предоставила возможность компании участвовать в выставке, после многократных попыток дизайнера заявиться на "Иннопром" в качестве экспонента.

Важно отметить, что впервые предприятие лёгкой промышленности было представлено на выставке в качестве полноправного участника. На стенде ГК «Портновская мануфактура» SHISHKIN демонстрировалось инновационное оборудование и технологии, используемые в производстве. Особый интерес гостей вызвала технология 3D-сканирования фигуры, позволяющая моментально и точно снимать размеры и строить виртуальную модель манекена для конструирования изделий. СМИ уже окрестили инновационную фабрику SHISHKIN uniform atelier "пионером" лёгкой промышленности на "ИННОПРОМ».

Инновации в легкой промышленности – одна из приоритетных задач развития индустрии моды в России и в мире – именно с этим связано направление FashionTech, которое сейчас активно развивается. Новые материалы и технологии, новые способы изготовления одежды и аксессуаров, инновации в ритейле и медиакоммуникациях – все это уже активно применяется в мировой индустрии моды, и передовых российских компаниях.

ГК «Портновская мануфактура» SHISHKIN является одним из таких примеров. Это первое в истории ИННОПРОМ-2017 предприятие легкой промышленности, которое представлено на выставке инноваций, и в настоящее время получающая статус резидента "Сколково", с целью разработки и коммерциализации перспективных наукоемких проектов: 3-Dмоделирование, объемное сканирование человеческой фигуры, а также комплексное ПО для управления полным циклом швейного производства.

Познакомиться с разработками компании и пообщаться с ее специалистами вы сможете во все дни работы выставки «ИННОПРОМ» с 10 по 13 июля 2017 года, на стенде Свердловской области.