Инновации в моде!

ГК «Портновская мануфактура» SHISHKIN примет участие в работе международной выставки инноваций “ИННОПРОМ» с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

Важно отметить тот факт, что впервые предприятие легкой промышленности будет представлено на выставке ИННОПРОМ, что свидетельствует о высокой инновационности предприятия и востребованности его продукции на российском и международном рынках.

ГК «Портновская мануфактура» SHISHKIN - является первым предприятием легкой промышленности, которое получает статус резидента "Сколково", с целью разработки и коммерциализации перспективных наукоемких проектов: 3-D моделирование, объемное сканирование человеческой фигуры, а также комплексное ПО для управления полным циклом швейного производства.

Дмитрий Шишкин, генеральный директор ГК «Портновская мануфактура»: «На нашем стенде будет представлена проекция инновационной швейной фабрики "uniform atelier", на которой будут размещены промышленные станки отечественного производства, работающие на запатентованном ПО, которое мы разработали и внедрили на своем передовом производстве. Для всех посетителей выставки мы организовываем интерактив в виде "виртуальной примерочной". Каждый желающий имеет возможность пройти 3D-сканирование с виртуальной проекцией собственной фигуры и последующим трехмерным конструированием одежды на конкретного человека. Также мы презентуем новые коллекции спортивной одежды, которые разрабатываются и производятся нами для главных спортивных команд уральского региона: «РМК боксинг промоушенс», ФК «Урал», ХК «Автомобилист» и многих других. Нашими заказчиками являются крупные компании и международные корпорации, которые предъявляют особенно жесткие требования к качеству и функциональности производимой одежды, поэтому наше производство оснащено самым современным оборудованием, что позволяет производить спортивную и корпоративную одежду по самым высоким мировым стандартам».

Мы благодарим правительство Свердловской области за поддержку и возможность представить наши разработки. Приглашаем всех специалистов, гостей и участников выставки на стенд Свердловской области на выставке «ИННОПРОМ-2017».

Для справки: Ключевая особенность предприятия - использование на всех этапах производства передовых технологий в области швейной промышленности, за счёт внедрения автоматизированных систем, охватывающих весь производственный цикл изготовления одежды: лицензионное программное обеспечение, микропроцессорная и компьютерная техника, а также системы проектирования и управления процессами швейного производства. До 30% всех операций выполняются в автоматическом режиме с использованием роботизированных комплексов, создаются многоцелевые агрегатированные рабочие места с целью увеличения производительности труда, повышения качества и разнообразия выпускаемой продукции. При таком подходе минимизируется роль человеческого фактора, так как человеку в данной цепи выпадает роль скорее наблюдателя, чем рабочего, и снижаются затраты ресурсов за счет создания максимально автоматизированного потока производства. Таким образом, достигается высокое качество продукции, отсутствие брака и простоев.

Первая очередь предприятия запущена в эксплуатацию в марте 2017г., занимаемая площадь 1 000 квадратных метров, общая численность сотрудников составляет около 100 человек, объем инвестиций составил более 100 млн. руб. На данном этапе производство будет выпускать до 10 000 единиц изделий в месяц. К августу 2017 года будет введена в эксплуатацию вторая очередь, которая позволит, как минимум, утроить данные показатели.

Фабрика ориентирована на разработку и производство промышленных линеек одежды и аксессуаров в спортивном и повседневном стиле для крупных корпоративных заказчиков. Параллельно будет запущена линия готовой одежды под собственным брендом. Дизайнер Дмитрий Шишкин уже несколько лет работает на постоянной основе с такими крупными компаниями как «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» «РМК», «РЖД» и другими.