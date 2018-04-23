Инновационная коллекция Peuterey Icon

Проект Peuterey Icon, вдохновленный полетами футуристических машин-дирижаблей, продолжается в весенне-летнем сезоне.

Главная отличительная черта моделей из коллекции Icon – технологичность. Бесшовные хлопковые парки выполнены без единой строчки. Детали скрепляются с помощью двусторонних лент, обрезанных с помощью лазера и спрессованных под действием высоких температур. Как результат – невесомые компактные вещи, которые с легкостью уместятся даже в самую маленькую сумку.

Дополнительные детали курток, способствующие комфортному времяпрепровождению на открытом воздухе – защитный водоотталкивающий слой и светоотражающие полоски, нанесенные на капюшон и манжеты.

Peuterey Icon – это знаковая инновационная коллекция, универсальная и функциональная.