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fashion reporter

Инновационная коллекция Peuterey Icon

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  • 23 Апреля 201816:36

Проект Peuterey Icon, вдохновленный полетами футуристических машин-дирижаблей,  продолжается в весенне-летнем сезоне.

Главная отличительная черта моделей из коллекции Icon – технологичность. Бесшовные хлопковые парки выполнены без единой строчки. Детали скрепляются с помощью двусторонних лент, обрезанных с помощью лазера и спрессованных под действием высоких температур. Как результат – невесомые компактные вещи, которые с легкостью уместятся даже в самую маленькую сумку.

Дополнительные детали курток, способствующие комфортному времяпрепровождению на открытом воздухе – защитный водоотталкивающий слой и светоотражающие полоски, нанесенные на капюшон и манжеты.

Peuterey Icon – это знаковая инновационная коллекция, универсальная и функциональная.  

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