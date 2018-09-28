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Артем Кузелев

Инновационные джинсы от бренда Wrangler

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  • 28 Сентября 201811:37
Сюжеты: Wrangler

Руководство американской джинсовой марки объявило о готовности совершить революцию в производстве денима.

Уже в будущем году американский бренд Wrangler представит дебютную коллекцию джинсов, произведенных по инновационной технологии Dry Indigo. Суть ее заключается в том, что деним окрашивается при помощи специальной пены, при этом на 99% сокращается потребление воды. Таким образом марка сможет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

 
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