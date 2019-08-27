Инновационный подход к созданию денима от марки Uniqlo

Чтобы уменьшить расход воды на производстве одежды из джинсовой ткани, японский бренд начнет использовать лазер и экологичные камни.

Владеющая маркой Uniqlo, компания Fast Retailing объявила о намерении значительно уменьшить на 90% в производстве одежды из денима использование воды. Специалисты холдинга представили новую технологию, которая будет внедрена в 2020 году и позволит экономить природные ресурсы и ручной труд. Модные рваные и потертые эффекты будут создаваться при помощи лазера и искусственных экологичных камней.

В планах компании также переход к 2025 году на полностью экологичный хлопок и сокращение на 85% в ближайший год использования пластика.