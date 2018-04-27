Инновация в эпиляции

Эпиляция – одна из самых популярных процедур в современной косметологии. Сегодня не в моде бурная растительность: на избавление от нее положено много сил и средств. Наличие большого количества волос на теле вызывает дискомфорт, повышенную потливость, трение и способствует размножению болезнетворных бактерий. Гладкое тело является эталоном красоты и признаком ухоженности.

Удаление волос имеет многовековую историю: еще Клеопатра и Нефертити озаботились этой проблемой. С тех пор растительность на теле то входила в моду, то считалась чем-то ужасным и неприличным. Даже Екатерину II этот вопрос не обошел стороной: великая императрица пыталась во что бы то ни стало найти рецепты кремов для удаления волос египетской царицы Клеопатры. Но только в начале прошлого века, в 1915-м году, в модном издании появилось фото девушки с бритыми подмышками. Публикация спровоцировала огромный ажиотаж: все бросились в магазины за бритвенными станками. С тех пор наличие волос на теле считается неприемлемым. В 60-х годах салоны красоты начали проводить эпиляцию воском, а в 80-х на рынке появились эпиляторы.

Сегодня способов удаления волос существует великое множество: от обычного бритья до высокотехнологичного лазера. Особенной популярностью пользуются восковая эпиляция и шугаринг, они недороги, не требуют специального оборудования и не имеют таких серьезных противопоказаний как лазерная и фотоэпиляция. Однако у этих методов тоже хватает недостатков. Главной проблемой являются болезненность и непродолжительный эффект: волосы отрастают уже через 2-3 недели.

Восковая эпиляция качественно удаляет волосы, все происходит быстро, так как сразу обрабатывается большая поверхность кожи, стоимость процедуры в салонах не велика. Но серьезными минусами являются сильные болевые ощущения, которые далеко не все могут терпеть, и частое появление вросших волос. Также горячий состав может обжечь кожу или привести к раздражению.

По сравнению с воском, шугаринг для большинства девушек менее болезненная процедура, а вросших волос образуется не так много, как после воска. Однако и у шугаринга тоже есть свои недостатки. Он способствует разрушению клеток кожи в местах удаления волос, к тому же сама процедура длительная и дорогостоящая. И воск, и сахарная паста нагреваются перед применением, что противопоказано при варикозе, куперозе и тромбофлебите.

Оптимальное решение нашли молодые российские ученые из Научного парка МГУ. Ими был разработан революционный метод гелевой эпиляции, который позволяет удалять волосы почти безболезненно. Суть инновации заключается в специальном составе, который проникает в волосяной фолликул и ослабляет его связь с волосяным сосочком. Это позволяет легко удалять волоски вместе с корнем, а не «выдирать» и не обламывать их как при эпиляции воском или сахаром.

Технология гелевой эпиляции по простоте применения похожа на эпиляцию воском и сахарной пастой. Ее главным отличием является симбиоз депиляционного воздействия на корень волоса и их последующего механического удаления. Метод практически не имеет противопоказаний, а результат держится до 4-5 недель. Уже после первой процедуры волосы становятся тоньше, светлее и их количество значительно сокращается.

С мая этого года косметологи смогут пройти бесплатное обучение процедуре гелевой эпиляции. После обучения косметолог получит статус «Мастер гелевой эпиляции» и сможет проводить процедуру в салоне красоты.