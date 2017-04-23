Инсталляция в честь 150-летия Harper’s Bazaar

Вчера главное здание Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке было украшено культовыми снимками знаменитого журнала.
В этом году одно из самых влиятельных модных изданий мира Harper’s Bazaar отмечает юбилей. Журналу исполнилось 150 лет, в честь чего вчера одно из самых главных и узнаваемых зданий Нью-Йорка осветилось красочной иллюминацией. На фасады Эмпайр Стейт Билдинг транслировались культовые изображения, созданные разными фотографами специально для Harper’s. На здании можно было увидеть портреты признанных икон стиля и моды, а также современных знаменитостей: Сару Джессику Паркер, Гвен Стефани, Гвинет Пэлтроу, Леди Гагу, Бейонсе, Кэндис Свейнпол, Миранду Керр и других.
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