Институт цвета Pantone представил палитру нового сезона

«Цвета на осени- зимы 2019–2020 варьируются от простых и сложных до разительно разных и уникальных.

Эта палитра контрастных оттенков рождает чувство силы и уверенности, позволяя человеку выбирать цвета, которые лучше всего отражают его настроение или индивидуальность», - комментирует Леатрис Эйсман, исполнительный директор Pantone Color Institute и с этим легко согласиться, глядя на разнообразие трендовых оттенков нью-йоркской палитры, с которыми дизайнеры уже подружились в новом сезоне.

Чистый алый оттенок "Перец Чили" особо хорошо удался в коллекции Tom Ford, кстати, не без помощи аристократичной красоты сурермодели Джиджи Хадид.

Более глубокий и драматичный "Велосипедный красный" замечен на уютном свитере Etro.

Нежный сливочный "Персиковый крем" стал идеальным фоном для пуховика в цветочных принтах от Dries van Noten.

Теплый беззаботный "Персиковый розовый" придает мягкости ковбойским сапожкам Fendi.

Практичный земной тон "Камянистая гора" именно тот, который необходим для лаконичного кейпа-дубленки Prada.

Сочный девичий "Пестрый голубь" заметно "омолодил" дутое пальто Chanel.

Пряный "Сахарный миндаль" лидирует в коллекции Oscar de la Renta.

А аппетитный "Темный чеддер" придает пикантности теплым вязаным новинкам The Elder Statesman.

Загадочный "Галактический синий" раскрывает весь космический шик благодаря высоким глянцевым перчаткам Ann Demeulemeester.

Холодный "Голубой камень" скромно украшает согревающее платье Akhmadullina Dreams.

Колоритный "Оранжевый тигр" эффектно обрамляет пушистую шубку Bally.

Бесконечный "Эдем" создан именно для роскошных вечерних "платьев на миллион" от Zuhair Murad.

А "Ванильный крем" из нейтральной палитры нашел свое идеальное воплощение в лиричном коктейльном платье Vestiaire.

Темный "Вечерний синий" акцентирует безупречную геометрию брюк-сигарет от Alexander McQueen.

Элегантный пепельный оттенок "Горлица" выигрышно представлен на перламутровом шелковом наряде от Antonio Grimaldi.

А жизнерадостный золотисто-зеленый "Гуакамоле" игриво переливается в атласных водопадах платья Alberta Ferretti.

И ещё один восхитительный оттенок, в отличие от остальных, представленный в лондонской палитре Pantone - кондитерский лиловый "Вкус винограда" стал изюминкой образа дефиле Dolce&Gabbana.

Преображаем гардероб нового сезона трендовой палитрой и встречаем осень во всем цвете!

Автор: Диана Мицкевич