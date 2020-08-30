Институт цвета Pantone представил ультрачерный оттенок

Совместно с рэпером Насом компания выпустила новый черный, характеризующий настроение всего 2020 года.

Результатом коллаборации Института цвета Pantone рэпера Наса стал новый оттенок черного. Источником вдохновения для создания Ultra Black by Nas стал одноименный трек музыканта. В аннотации к оттенку говорится, что он призван переосмыслить печальный подтекст черного цвета и посвящен темнокожим людям. Оттенок олицетворяет жизненную силу, стойкость, традиции, связи между людьми и радостное будущее.