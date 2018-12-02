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Артем Кузелев

Институт костюма покажет работы Вирджила Абло

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  • 02 Декабря 201811:23

В следующий масштабный проект музей Metropoliten будут включены несколько вещей дизайнера.

Кураторы музея уже анонсировали, что выставка, которая откроется весной, будет посвящена эстетике кэмпа. Теперь стало известно, что в проект Camp: Notes on Fashion войдут и несколько работ Вирджила Абло. Сам дизайнер сообщил, что эти модели широкая публика еще никогда не видела, и они относятся к раннему творческому периода дизайнера. Вирджил также добавил, что считает это обстоятельство своеобразной вершиной своей карьеры.

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