Институт Pantone показал палитру предстоящей Недели моды в Нью-Йорке

Эксперты Института цвета Pantone представили ключевые цвета коллекций, которые будут показаны на Неделе моды в Нью-Йорке. По словам исполнительного директора компании Леатрис Айзман, главными темами сезона осень-зима 2021/22 станут переосмысление и возрождение.

При этом в Pantone отмечают, что эти жизнерадостные цвета не стоит воспринимать отдельно друг от друга, палитра дает возможности для разных сочетаний. «Нельзя сказать, что у людей сейчас больше времени для творчества, потому что, если вы работаете дома, времени все еще может не хватать. Тем не менее мы пытаемся проявлять креативность из-за скуки и однообразия, которое нас окружает. Это отражается и в одежде, которую мы носим», – подчеркнула Леатрис Айзман.

Эксперт института также добавляет: «Однажды вы бы подумали, что бледно-розовый цвет специфичен именно для женщин. И все же мы видим прекрасные примеры этого оттенка в мужской одежде. Больше нет гендерной специфики. Любые из этих цветов можно использовать в сочетании».