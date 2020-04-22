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Артем Кузелев

Институт Pantone предлагает бесплатно свои палитры

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  • 22 Апреля 202012:02
Сюжеты: PANTONE

До 1 июля 2020 года дизайнеры могут бесплатно пользоваться инструментом Pantone Connect для пакета Adobe Creative Cloud.

В компании пошли навстречу дизайнером, которые теперь вынуждены работать удаленно, и открыли доступ к Pantone Connect. Здесь можно бесплатно загружать основные палитры Pantone, находить и сортировать цвета в библиотеках, преобразовывать значения RGB, Hex, CMYK и L * a * b * в ближайшие к ним совпадения Pantone и делиться палитрой с коллегами.

В релизе Pantone говорится: «Поскольку многие вынуждены работать удаленно, мы размышляем над путями поддержки сообщества дизайнеров при помощи доступа к цветам и инструментам Pantone». В институте отмечают, что те, кто уже успел оплатить доступ к инструменту, получат три бесплатных месяца дополнительно.

 
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