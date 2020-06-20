Институт Polimoda запускает новую серию онлайн-курсов

Флорентийский институт дизайна и моды запускает программу, посвященную дизайну, брендингу и мерчендайзингу.

Новые курсы Polimoda рассчитаны на 28, 80 и 300 академических часов. Их авторами и преподавателями станут лекторы института и эксперты модной индустрии, в числе которых, например, главред журнала Tank Кэролайн Исса и креативный директор дома Emilio Pucci Лаудомия Пуччи. Директор Polimoda Данило Вентури сообщил, что работа над программой велась еще до пандемии: «Пандемия – это возможность делать то, что вы давно хотели сделать, но физическая дистанция не позволяла вам этого. Все остальное работает как прежде: зарегистрируйся, тусуйся и наслаждайся!»