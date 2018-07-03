InStyle Cinema Night на фестивале "Кинотавр"

Журнал InStyle традиционно является участником всех основных международных и российских кинособытий, каждый раз представляя новые форматы интеграции мира моды и красоты и мира кино.

На «Кинотавре», который проходит в Сочи со 2 по 10 июня, InStyle в партнерстве с компанией Mercury провел первый в истории кинофестиваля гала-ужин в честь жюри. Главный редактор журнала InStyle Юрате Гураускайте и Президент Кинотавра Александр Роднянский приветствовали гостей, среди которых были члены жюри «Кинотавра» Алексей Попогребский, Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Игорь Верник, Андрей Плахов, Игорь Вдовин, Леван Капанадзе, Евгений Гиндилис, Стас Тыркин, Николай Никитин, Андрей Прошкин, Михаил Хасая, Юлия Мишкинене, Никита Карцев, Северия Янушаускайте, Марианна Сардарова. Гостями мероприятия также стали Валентин и Татьяна Юмашевы, Федор Бондарчук, Ксения Собчак и Максим Виторган, Светлана Бондарчук и Сергей Табунов, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Анна Михалкова, Аглая Тарасова, Наталья Бардо и другие.

Ужин состоялся в ресторане «Черная Магнолия» в одном из самых красивых мест города Сочи - Rodina Grand Hotel&Spa. Членов жюри «Кинотавра» на мероприятие доставили автомобили бизнес-класса, предоставленные компанией Wheely. Гости наслаждались изысканным шампанским Perrier-Jouet и любовались видом, который открывается с террасы отеля.

В своей приветственной речи Президент «Кинотавра» Александр Роднянский поблагодарил журнал InStyle за возможность собраться в торжественной обстановке красивого мероприятия и обсудить результаты работы кинофестиваля.